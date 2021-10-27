Инциденты с частными судоисполнителями – какие нарушения допускают ЧСИ

ЧСИ в стране появились в 2011 году. Они были нужны для совершенствования и развития деятельности судоисполнителей.

Осенью 2021 года в Алматы произошло два инцидента с участием частных судебных исполнителей. Первый случился 20 сентября, когда должник убил пятерых человек, в том числе полицейских и ЧСИ. Второй – 4 октября. В тот день Адиль Ермеков пришел сносить по решению суда пристройку, которая мешала соседям. Но выполнить свою работу он не смог – избили люди. Одни казахстанцы сочувствовали ЧСИ, другие считали, что частный судебный исполнитель получил по заслугам. Zakon.kz разбирался, какие нарушения чаще всего допускают ЧСИ и что с этим предлагают сделать сами судоисполнители.

Трагедия, когда алматинец убил пятерых человек, пришедших выселять его из дома по решению суда, вызвала большой резонанс в обществе.

Не прошло и месяца с тех событий, как случилось еще одно нападение на судоисполнителя: 4 октября Адиль Ермеков пытался снести незаконную пристройку в частном доме. Оказалось, на нее жаловались соседи. Они опасались, что пристройка обрушится на их дом. Решение о сносе было принято судом еще в прошлом году. Но выполнить свою работу Ермекову не дали – новый хозяин дома не сдержался и пустил в ход кулаки. Пристройка осталась на месте, а судоисполнителю пришлось обратиться за помощью к медикам и полицейским.

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Очевидцы инцидента рассказали, что судоисполнитель сам спровоцировал конфликт: вел себя грубо и надменно. Но Ермеков не признал своей вины. Он намеревался снести пристройку любыми способами согласно решению суда.

После этого заявления стало известно, что мужчина, ударивший ЧСИ, подал иск о признании незаконными действий Адиля Ермекова. Предварительное слушание назначено на 5 ноября.

Чем занимаются судоисполнители

В Казахстане есть как частные, так и государственные судебные исполнители. Различий в их правовом статусе нет.

ЧСИ в стране появились в 2011 году. Минюст объясняет, что они были нужны для совершенствования и развития деятельности судоисполнителей.

Люди этой профессии занимаются тем, что принудительно исполняют решения судов. При этом только у государственных судоисполнителей есть право принудительно исполнять документы по:

1) взысканию с государства;

2) взысканию с юридического лица 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале), которые принадлежат государству и аффилированным с ним юридическим лицам;

3) взысканию с субъектов естественных монополий;

4) взысканию в пользу государства, по которым размер взыскания превышает тысячу месячных расчетных показателей;

5) конфискации имущества либо по передаче имущества государству;

6) выселению, вселению, сносу, изъятию земельных участков и других категорий дел, производимых в интересах государства.

Частные судебные исполнители могут исполнять все категории дел, за исключением вышеперечисленных. Если должник уклоняется от уплаты алиментов, не желает сносить незаконную постройку, не хочет покидать залоговое жилье и т.д., гражданин может обратиться к услугам частного судоисполнителя. Но перед обращением нужно иметь при себе официальное решение суда. Частный судебный исполнитель не работает бесплатно, услугу оплачивает должник.

Еще одно различие: государственный судебный исполнитель является госслужащим, а "частник" работает на основании лицензии. Кроме того, для ЧСИ предусмотрено обязательное страхование его гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда своими противоправными действиями.

Республиканская палата ЧСИ – это некоммерческая, профессиональная и саморегулируемая организация.

В этой связи законом не предусматривается регулирование деятельности Палаты государственными органами, – говорится в ответе Минюста на запрос редакции zakon.kz.

Частным судебным исполнителем может стать:

- гражданин Казахстана, достигший 25 лет;

- имеющий высшее юридическое образование;

- получивший лицензию частного судебного исполнителя;

- вступивший в Республиканскую палату ЧСИ.

У частных судебных исполнителей имеется свой Кодекс чести. Там нет ничего необычного: сотрудник должен быть честным, порядочным, соблюдать законы, действовать в общенациональных целях, заботиться о престиже профессии, гуманно относиться к людям, добросовестно работать, не допускать волокиты и увода должника от исполнения обязательств.

В Кодексе прописано и то, как должен выглядеть ЧСИ: внешний вид должен соответствовать деловому стилю, "который отличают официальность, сдержанность, аккуратность, характеризующийся строгостью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров".

ЧСИ запрещено прибегать к средствам и методам, которые противоречат законам Казахстана.

Что делать, если судоисполнитель нарушает закон

Юрист Бурхан Жансейтов перечислил, как чаще всего частные судоисполнители нарушают закон.

Первое – это отсутствие уведомления должника о возбуждении исполнительного производства. Человек не знает, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, он приезжает в аэропорт, и ему говорят, что он не может вылететь. Человек узнает об этом постфактум, – рассказал юрист.

Второе: наложение ареста на движимое, недвижимое имущество, банковские счета в полном объеме и в размере, превышающем сумму к взысканию.

Допустим, мне Петя должен 10 млн тенге, и в рамках этих 10 млн я прошу суд наложить арест на его имущество. Судебный исполнитель должен понимать, что арест должен быть в пределах этой суммы. Но он накладывает арест на все: на недвижимость, на ваши счета, – объяснил юрист.

Третье: наложение ареста на счета для получения пенсионных выплат, снятие сумм с пенсионного счета.

Законом запрещается блокировать пенсионные счета, зарплату. Это все блага, которые нужны, чтобы не было социального напряжения, – отметил Жансейтов.

Четвертое: проведение оценки имущества без выезда на объект, по документам, представленным взыскателем.

Пятое: наложение ареста на имущество долевого собственника имущества, не являющегося стороной исполнительного производства.

Шестое: отказ прекратить исполнительное производство, если должник добровольно исполнил решение суда до его принудительного исполнения.

Седьмое: взыскание оплаты работы судебного исполнителя при добровольном исполнении решения суда.

Восьмое: взыскание исполнительской санкции.

Девятое: принятие в производство исполнительного листа в отношении юридического лица не по месту регистрации либо фактического нахождения его органа (учредителя), а также не по месту регистрации или нахождения его имущества.

Десятое: взыскание оплаты деятельности судебного исполнителя с должника.

Полномочия, которые представлены частным судебным исполнителям, я считаю законными. Но их использование должно быть в рамках закона. Если ЧСИ исполняет работу, то должна быть ответственность. ЧСИ можно привлечь к ответственности, но на сегодняшний день этот институт пока не действует. Допустим, ты отправляешь жалобу в прокуратуру, прокуратура эту жалобу спускает в Палату ЧСИ и говорит его руководителю разобраться. Но он же не будет разбираться. Просто скажет: "Зачем ты нарушаешь, на тебя жалуются". Никто публично не наказывает, не принимает мер, не заставляет восстанавливать причиненный ущерб. Если меры принимать, они бы не нарушали, – поделился мнением Бурхан Жансейтов.

В Минюсте рассказали, что если частный судебный исполнитель нарушает закон, то на него можно пожаловаться в Министерство юстиции, департаменты юстиции в областях, в Республиканскую палату ЧСИ.

Кроме того, можно обжаловать действие (бездействие) частного судебного исполнителя в административном суде.

Если выяснится, что ЧСИ действительно что-то нарушил, ему грозит дисциплинарная ответственность (замечание, выговор, строгий выговор, исключение из Республиканской палаты частных судебных исполнителей), а также приостановление либо прекращение действия лицензии.

С чем сталкиваются судоисполнители

В Республиканской палате ЧСИ рассказали, что в последние годы нападения на частных судебных исполнителей участились. Инцидент с избиением в Алматы – далеко не первый. ЧСИ сталкиваются с угрозами как со стороны должников, так и со стороны взыскателей.

При исполнении таких категорий дел, как выселение, снос, порядок общения с ребенком, граждане часто угрожают самосожжением, подрывом взрывчатых веществ, кидаются предметами, спускают собак, а также угрожают применением холодного и огнестрельного оружия, – сообщили в Республиканской палате.

Учитывая эти риски, выселение всегда проходит в присутствии понятых, сотрудников полиции. В случае выселения из жилища собственника, у которого есть несовершеннолетние дети, а также несовершеннолетние, находящиеся под опекой у собственника, – в присутствии представителя госоргана, который занимается опекой или попечительством.

Адвокат Мурат Амитов считает, что частным судебным исполнителям нужно обеспечить безопасность при выполнении работы. По его словам, судебные приставы, которые отвечают за порядок в суде, могли бы сопровождать судоисполнителя.

Раньше, когда судебные исполнители работали при государстве, приставы сопровождали их. Эта практика сохранилась в России. В Казахстане судебных исполнителей вывели в частные структуры. Сейчас ЧСИ перед тем, как выселять, отправляет письмо в "пожарную", в "скорую" и в полицию. При этом он один заходит, один выселяет, а представители этих служб просто стоят и смотрят. Полиция идет не выселять, а смотреть за общественным порядком. Для обеспечения безопасности ЧСИ предлагаю, чтобы у них были приставы. В Палате частных судоисполнителей можно содержать пять-шесть приставов и при необходимости направлять. Их не надо вооружать. (…) Приставы будут помогать судебному исполнителю, – предлагает адвокат.

Что предлагают судоисполнители

Чтобы не повторилась алматинская трагедия, Республиканская палата ЧСИ предлагает рассмотреть вопрос о передаче к компетенции государственных судоисполнителей исполнительные документы о:

- выселении, вселении, сносах, изъятиях земельных участков;

- порядке общения с ребенком, определении его места жительства и отобрании ребенка.

В регионах из числа наиболее опытных государственных судоисполнителей создать мобильные группы, которые будут заниматься этими делами. В их состав включить сотрудников ОВД, ЧС, опеки и попечительства и др. Предлагаемое изменение – наиболее безопасный и оптимальный способ исполнения указанных резонансных категорий дел, – подчеркнули в Республиканской палате судоисполнителей.

Кроме того, в организации предлагают законодательно закрепить меры социальной защиты ЧСИ. В случае гибели ЧСИ при исполнении служебных обязанностей выделять семье погибшего жилье из государственного жилищного фонда. При получении увечья или иного повреждения во время выполнения служебных обязанностей выплачивать единовременное пособие.

По данным Республиканской палаты, на исполнении у ЧСИ на сегодняшний день находится 3 338 860 исполнительных производств, а на исполнении государственных судебных исполнителей – всего 921 документ.

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Айтурган Азимжанова

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