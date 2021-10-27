Суд оштрафовал руководителя Управления здравоохранения СКО за получение взятки

За судебным процессом наблюдали коллеги подсудимого – коллектив Управления здравоохранения акимата области.

Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении руководителя Управления здравоохранения СКО Кабдрахмана Сактаганова, сообщает Zakon.kz.

Он признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание по данной статье в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, который с учетом зачета времени содержания его под домашним арестом в срок наказания составил 5 807 478 тенге. Теперь он пожизненно не может занимать должности на государственной службе, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора. Пресс-служба Департамента Агентства по противодействию коррупции

Этим же приговором Айнагуль Карабаевой за дачу взятки должностному лицу назначено наказание в виде 20-кратной суммы взятки, что составляет 4 миллиона тенге.

Следствием установлено, что руководитель частного некоммерческого учреждения "Денсаулық" Карабаева 23 сентября передала конверт с деньгами в размере 200 тысяч тенге Сактаганову для получения одобрения перед уполномоченными и исполнительными органами по вопросу оказания молодым врачам финансовой поддержки, – рассказали в департаменте.

По инициативе Антикоррупционной службы области за судебным процессом наблюдали коллеги подсудимого – коллектив Управления здравоохранения акимата области – "с целью воздействия на сознание государственных служащих о последствиях коррупционных деяний".

Приговор не вступил в законную силу.

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