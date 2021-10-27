Кто вошел в состав сборной Казахстана по батутной гимнастике на ЧМ

Лучшие спортсмены данных соревнований попали в список сборной Казахстана, которой предстоит участвовать на чемпионате мира. Кто вошел в список сборной Казахстана по батутной гимнастике на мировое первенство

В Шымкенте состоялся Кубок Казахстана и чемпионат страны в отдельных видах упражнений по батутной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

Абсолютными чемпионами и обладателями Кубка по прыжкам на батуте стали Данил Мусабаев (Караганда) и Виктория Бутолина (Павлодар).

В прыжках на акробатической дорожке "золото" завоевал Александр Ромахов из Шымкента. Лучшие спортсмены данных соревнований попали в список сборной Казахстана, которой предстоит участвовать в чемпионате мира. Планетарное первенство состоится с 15 по 22 ноября в столице Азербайджана – Баку.

Команду Казахстана представят Роман Барков, Игорь Грачев, Данил Мусабаев (индивидуальные прыжки) и Диана Угрюмова.

Куандык Шынасилов

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