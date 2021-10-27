Как сохранить и приумножить свои деньги в Казахстане?

Положить деньги в банк - это первое, что приходит на ум людям, которые задумываются об инвестировании своих средств.

Сохранять и преумножать свои сбережения - одна из тех задач, с которыми сталкивается каждый человек, и пандемия только обострила актуальность этого вопроса. Чтобы добиться поставленной цели важно правильно выбрать актив для инвестирования ваших средств. Жители Казахстана обычно выбирают достаточно традиционные инструменты такие, как банковские депозиты, недвижимость или драгоценные металлы. Какие же финансовые инструменты являются наиболее выгодными?

Банковские депозиты

Положить деньги в банк - это первое, что приходит на ум людям, которые задумываются об инвестировании своих средств. Это не сложно и в целом достаточно надежно. Но при выборе этого инструмента стоит учесть такой фактор как снижение покупательной способности национальной валюты. Официальная инфляция в Казахстане превышает 9%. Однако в последние месяцы она ускорилась из-за восстановления активности покупателей, стимулирования экономики властями Казахстана и дисбаланса на товарных рынках. В принципе рост инфляции сегодня характерен для многих стран – в том числе и для США, где власти с тревогой наблюдают за ускорением этого показателя.

При этом средние ставки по банковским депозитам в Казахстане не превышают 13%, а по большей части находятся вблизи отметки 10%. Таким образом, доходность, которую предлагают банки страны своим вкладчикам, не позволит им уберечь свои деньги от обесценивания, а, тем более, приумножить их.

Недвижимость

Еще одним, достаточно традиционным способом вложения денег является покупка недвижимости: квартиры или коммерческой недвижимости для сдачи в аренду или ее перепродажи по более высокой цене. Сейчас цены на жилую недвижимость растут, и, по некоторым оценкам, за оставшиеся месяцы 2021 года могут подняться еще на 5-7%. И, тем не менее, покупка жилья - это не лучший вариант для инвестора. Высокий порог входа делает этот способ сохранения средств недоступным для массового инвестора. Кроме того, уровень доходности от ее сдачи в аренду сейчас, при росте цен, будет даже ниже, чем у банковского депозита в тенге. А инфляция может свести на нет рост стоимости этого актива.

Что же касается покупки коммерческого помещения, то все выгоды от сдачи его в аренду могут исчезнуть в случае введения более или менее серьезных ограничительных мер для бизнеса при ухудшении ситуации с коронавирусом в Казахстане. И это вполне реальный риск, учитывая, что пандемия коронавируса продолжается. Кроме того, не стоит забывать про то, что как коммерческая, так и жилая недвижимость требует уплаты налогов, коммунальных платежей, периодического ремонта, а также постоянных арендаторов. Все это существенно снижает доходность этого вида вложений.

Вложение в драгоценные металлы

Покупка драгоценных металлов – тоже один из традиционных способов сбережения денег. Как правило, когда речь идет о такого рода инвестициях, сразу же приходит на ум покупка золотых слитков в банке. Если посмотреть на то, как активно растет рыночная цена золота – на 13% с начала пандемии коронавируса - то приобретение слитков кажется неплохой идеей.

И, тем не менее, у такой инвестиции есть масса нюансов. Так, например, купить слитки можно не во всех банках, как и сдать их обратно. Кроме того, стоимость покупки золота в слитках, как правило, оказывается в итоге выше, чем стоимость его продажи поскольку банку не выгодно нести убытки.

Альтернативные инвестиции

К счастью помимо этих вариантов инвестиций существуют гораздо более интересные и доходные варианты инвестирования денег. На том же золоте можно заработать гораздо больше, если вложиться в этот инструмент на финансовом рынке. А ведь помимо золота существуют и другие драгоценные металлы, например, платина, палладий, серебро, которые также могут принести прибыль. Если же выбрать наиболее доходные инструменты, можно инвестировать, например, в криптовалюты. Так, одна из основных криптовалют - биткоин уже стоит более 64 тысяч долларов подскочив с начала месяца на 17%. Согласитесь, неплохой результат? Кроме того, не стоит забывать и про такие традиционные для финансового рынка инструменты, как акции, фондовые индексы, валюты и другие активы.

Как заработать?

Чтобы получить прибыль на инструментах финансового рынка, вам не нужно иметь большой капитал или иметь высшее финансовое образование. Начать инвестировать можно с небольшой суммы. Для старта нужно всего лишь открыть и пополнить счет в одной из компаний или торговых платформ, которые предоставляют доступ частным инвесторам на финансовый рынок. Одной из таких платформ является Libertex от компании Forex Club, которая с 1997 года помогает инвесторам по всему миру получать прибыль на наиболее интересных финансовых активах.

В Libertex доступно более 250 финансовых активов, вложиться в которые можно буквально в несколько кликов. Нужно всего лишь выбрать подходящий инструмент, определиться с суммой инвестиции и ее направлением. После этого, нажав кнопку “в рост” или “в снижение”, можно совершить сделку в нужном направлении, определить которое помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа. Чтобы освоить основы совершения сделок можно пройти встроенный в Libertex бесплатный обучающий видео-курс или обратиться к специалистам Forex Club. Эксперты компании с большим опытом эффективных инвестиций всегда подскажут как правильно совершить прибыльную сделку и помогут выбрать подходящий актив для инвестиций.

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