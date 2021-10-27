Названы регионы Казахстана, где чаще всего женятся и разводятся

Более трети браков по стране пришлось лишь на три региона.

Аналитики рассказали, где в Казахстане чаще всего женятся и разводятся, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования, за шесть месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано 65 тыс. браков – сразу на 44,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также количество разводов составило 9,4 тыс. – на 2,9% меньше, чем в прошлом году.

Большинство браков традиционно приходится на городскую местность.

За январь-июнь 2021 года – 69%, или 44,8 тыс. На сельскую местность пришлось 20,1 тыс. браков. Количество зарегистрированных браков в городах выросло за год на 48,2%, в селах – на 36,1%, – отмечено в публикации Ranking.kz.

В то же время разводов на долю городов приходится еще больше, чем браков: 77,4%, или 7,3 тыс. Количество разводов в селах также сократилось – на 37,5%, до 2,1 тыс.

Более трети браков по стране пришлось лишь на три региона: Алматы (8,3 тыс.), Туркестанскую (7,2 тыс.) и Алматинскую (6,7 тыс.) области.

При этом из расчета на 1000 человек самый высокий коэффициент брачности наблюдается в Нур-Султане (9,2), следом идут Алматы (8,4) и Атырауская область (8).

Треть разводов также приходится лишь на три региона: Алматы (1,3 тыс.), Алматинскую (954) и Карагандинскую (931) области.

Из расчета на 1000 человек самые высокие коэффициенты разводимости отмечены в Павлодарской области (1,5), Нур-Султане (1,4) и Карагандинской области (1,4).

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