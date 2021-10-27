Как избежать мутаций и "бесконечных" волн COVID-19

Врач рассказал, как избежать мутаций и "бесконечных" волн КВИ.

Как избежать "бесконечных" волн коронавирусной инфекции? Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, передает Zakon.kz.

Есть люди, которые не прививаются от COVID-19. Они являются местом, где коронавирус может мутировать и изменяться. Если так продолжится, то вместо "дельта-штамма" мы получим еще какой-нибудь штамм. Иммунитет переболевших против него может быть не таким действенным. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации, – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Врач рассказал, как можно исправить ситуацию.

Пока у нас в голове не будет некой нормы, что надо вакцинироваться, мы ничего не изменим. Как мы достигнем этой нормы – это не мне судить. Я гуманный человек, я не люблю заставлять людей. Мне жаль людей, которые погибают и болеют, но, к сожалению, люди должны сами осознать происходящее. Андрей Продеус

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