Дарига Назарбаева подарила детям 160 домбр

160 детей из 10 детских учебно-воспитательных учреждений получили в подарок 160 мастеровых домбр. Ценные подарки вручила председатель Попечительского совета ГФ "Дегдар" Дарига Назарбаева.

Еще одна задача проекта – отдать дань памяти первой женщине-кюйши, содействовать сохранению музыкального наследия Дины Нурпеисовой, продолжению традиций народного творчества.

Как отметила председатель Попечительского совета ГФ "Дегдар" Дарига Назарбаева, домбра испокон веков была главным символом нашей культуры.

Домбра испокон веков была главным символом нашей культуры. Всего две струны в этом инструменте, но какое богатство эмоций и красоту нашей родины они передают! И тот, кто владеет игрой на домбре, продолжает эстафету поколений, сохраняет музыкальные традиции предков, несет в своем сердце истинные духовные ценности!

Меня очень радует, что при всем многообразии существующей сейчас музыки ваши ученики выбирают нетленное искусство, а современный компьютерный саунд не затмил для них волшебное звучание домбры! И чем больше детей мы увлечем национальной музыкой, тем более одухотворенной, нравственной будет наша нация в будущем.

Передавая в дар инструменты, я желаю всем руководителям, педагогам терпения, чуткости и любви в деле воспитания юных талантов! А самим талантам – больших творческих успехов! Надеюсь, скоро мы увидим вас на главных концертных площадках страны! – сказала Дарига Назарбаева в своей поздравительной речи.