Курс доллара снова растет

Доллар дорожает третий день подряд.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,81 тенге (+0,30) тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-426,9 тенге, евро – 493,9-495,9 тенге, рос. рубль – 6,13-6,18 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 октября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,86%, составив $82,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,64% – до $85,10 за баррель.

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