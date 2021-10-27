Решение афганского кризиса: позиции и роль Казахстана

Как Казахстан помогает решить проблемы, случившиеся после прихода к власти движения "Талибан" (его деятельность запрещена на территории РК) в Афганистане.

Несмотря на то, что пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (деятельность запрещена на территории РК) всеми силами пытается урегулировать ситуацию внутри государства, исходящие от него угрозы продолжают сохраняться. Именно поэтому страны региона все активнее втягиваются в переговорные процессы, чтобы в первую очередь не допустить социально-экономического коллапса и соответствующих последствий. О том, какую роль в переговорных процессах играет Казахстан и какие меры предпринимает, чтобы не допустить социального взрыва в Афганистане, разбираемся в материале Zakon.kz.

Казахстан подходит к вопросу решения проблем в Афганистане с присущим ему прагматизмом: особо не ввязывается в пекло событий, но при этом старается держать руку на пульсе. Основная ставка, судя по всему, делается на то, чтобы купировать проблемы и все исходящие от них в последующем угрозы на территории самого Афганистана, не дожидаясь, когда их придется решать непосредственно вблизи своих территорий.

В этом ключе позицию страны четко обозначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в одном из своих последних выступлений, когда призвал страны СНГ "не оставлять Афганистан". Он заявил, что "какими бы не были наши политические взгляды и личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан с беспрецедентными трудностями".

На гране социально-экономического коллапса

Создав временное правительство, талибы громогласно заявили, что полностью контролируют всю территории страны, а с ней – и ситуацию в Афганистане. Но, судя по всему, это лишь пустые слова: абсолютного контроля нет, а все обещания талибов, которые они давали мировому сообществу и региональным акторам после прихода к власти, выполнить пока не представляется возможным.

Это касается и инклюзивного правительства, из-за чего на контакт с "Талибаном" отказался идти президент Таджикистана Эмомали Рахмон. И обеспечения порядка в стране, благодаря которому в Афганистане наконец сможет установиться мир. И нейтрализации радикально-экстремистских группировок, деятельность которых может быть направлена на дестабилизацию обстановки за пределами Афганистана.

Талибы пока не в состоянии решать и социальные проблемы населения: обеспечить его постоянными поставками продовольствия, восстановить финансовое обеспечение (заработные платы, всевозможные пособия и рабочие места) и работу объектов здравоохранения.

Как отмечают многие эксперты, в условиях закрытых границ с соседними странами, замороженных финансовых активов государства (на сумму свыше 9 млрд долларов), прекращения финансирования со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка (в размере 450 млн долларов), а также очень низкой урожайности Афганистан находится на пороге всеобщего голода.

По данным ООН, почти половина из 38 миллионов афганцев уже столкнулась с голодом и недоеданием, многие оставили свои дома, продолжающаяся засуха сократила урожай в этом году почти вдвое.

Недостаток в мукомольной продукции и зерне в Афганистане составляет свыше 3 млн тонн. Отсутствуют прямые поставки таких продуктов, как сахар, подсолнечное масло и крупы. Возникают перебои с поставками горюче-смазочных материалов.

Кроме того, на фоне уже явного продовольственного кризиса в стране наблюдается серьезная инфляция национальной валюты, а вместе с ней – рост цен.

Каким образом выходить из сложившейся ситуации, лидеры "Талибана" еще не придумали. В своих действиях талибы в первую очередь делают ставку только на получение всеобщего признания и исключения из списков террористических организаций. Продолжают вести переговоры с зарубежными государствами, но нужного им результата не получили. И немудрено, потому как, помимо существующих социальных проблем, масла в огонь подливают бесчинства отдельных полевых командиров группировок талибов за пределами Кабула.

В этом случае стоит отметить факт, что оставшиеся запасы продовольствия, в основном в северных регионах, для поддержания боеспособности раздаются только боевикам, когда местное население в прямом смысле вынуждено голодать.

Также имеются факты, когда боевики, контролирующие тот или иной регион местности, испытывая недостатки в обеспечении продовольствием своих формирований, устраивают рейды среди простых граждан и под угрозой расправы отнимают запасы продуктов силой. Все это не придает движению "Талибан" популярности ни внутри страны, ни за ее пределами.

Более того, подобные выходки боевиков влияют и на расширение позиций сил антиталибского сопротивления. А это может означать, что талибы обеспечить мир в Афганистане так и не смогут.

Переговоры и гуманитарная помощь

Как высказался первый заместитель Администрации президента Казахстана Даурен Абаев в программе "Открытый диалог": "Вести переговоры с "Талибаном" более рационально, чем этого не делать".

Афганистан – это крупнейшая страна Центрально-Азиатского региона, и то, что там происходит, мы игнорировать не можем. Вы только вдумайтесь – 38 миллионов жителей. Это в два раза больше, чем в Казахстане. Просто представьте себе, если оттуда хлынет поток беженцев. Конечно, приход к власти движения "Талибан" – это не самый благоприятный сценарий для любого государства и в целом для мирового сообщества. Но, как оказалось, в сравнении с некоторыми другими группировками этот вариант не самый худший. Как минимум, талибы не ставят целью захватить соседние государства, – пояснил свою позицию Даурен Абаев.

Сейчас основной целью для Казахстана является всевозможными путями не допустить социально-экономического кризиса в Афганистане, потому как именно он может способствовать окончательному расколу страны, вслед за которым можно ожидать и масштабный поток беженцев. Такой расклад носит крайне негативный характер, так как ни одно государство региона сдержать его в нынешних реалиях будет не в силах. В этой связи крайне важно для всех предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане.

Остановить надвигающийся коллапс на нынешнем этапе еще можно. Руководство Казахстана всесторонне пытается вовлечь талибов в международные обязательства: при помощи дипломатии и оказываемой им помощи заставить играть по правилам, тем самым обеспечить безопасность самим себе.

Мы не единственные, кто ведет переговоры с движением. Это делают и крупнейшие мировые державы, и ряд стран региона. Очень важно именно сейчас, на начальном этапе, вовлечь "Талибан" в сеть международных контактов и обязательств. Только так можно добиться двух вещей. Первое – неиспользование территории страны во вред другим государствам. Второе – смягчить режим правления. Изоляция Афганистана никому ничего хорошего не даст. Наоборот, изоляция, как вы знаете, ведет к еще большей радикализации, – отмечал первый заместитель Администрации президента Казахстана.

Именно поэтому Казахстан наряду с другими государствами, напрямую участвующими в процессе урегулирования ситуации в Афганистане, активизировал прямые переговоры с лидерами движения "Талибан".

Первостепенные аспекты последующих контактов были обсуждены 26 сентября этого года в Кабуле на очной встрече посла Казахстана в Афганистане Алимхана Есенгельдиева и министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амира Хана Муттаки.

Тогда казахстанский МИД сообщал, что посол Казахстана и член временного правительства Афганистана обсудили вопросы предоставления гуманитарной помощи, восстановления торговых отношений в обмен на гарантии со стороны "Талибана" обеспечить предупреждение любой попытки создать угрозу безопасности региона с территории Афганистана.

Используя сложившийся контакт, Казахстан не стал останавливаться на достигнутом, и уже 17 октября в Афганистан с рабочим визитом была направлена делегация во главе со специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом.

В процессе этого визита казахстанской делегации удалось провести прямые переговоры с высокопоставленными членами временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки. Казахстанская сторона заявила о готовности продолжать обсуждать вопросы оказания гуманитарной помощи афганскому народу и процесс восстановления торгово-экономических связей. Правда, на своих условиях.

В качестве подтверждения приверженности своим позициям казахстанской стороной по распоряжению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кабул была доставлена гуманитарная помощь – пять тысяч тонн муки. В качестве дополнения было сделано предложение о предоставлении Афганистану казахстанской вакцины от коронавируса.

Понятное дело, что, налаживая контакты с "Талибаном", Казахстан действует только из учета необходимости обеспечения собственной безопасности и всего региона. При этом сейчас в РК даже не рассматривается вариант признания движения.

В Нур-Султане осознают, что, признав "Талибан" и сняв с него лекала террористической организации, государство серьезно рискует собственной стабильностью, так как в числе симпатизирующих радикальной идеологии движения могут находиться и казахстанские граждане.

Более того, как уже высказывались многие высокопоставленные чиновники РК, решение, признавать "Талибан" или нет, нужно принимать только коллективно и на самых высоких переговорных площадках.

Военные учения ОДКБ

Несмотря на налаживаемые контакты с руководством "Талибана" и использование гуманитарной помощи как основного оружия для выстраивания конструктивного диалога, дать гарантию, что новые афганские власти с учетом нынешней ситуации в Афганистане смогут эффективно обеспечить безопасность государственных границ стран региона, никто не может.

Именно поэтому, как и в любой другой ситуации, должен быть "запасной план". В этом случае так называемым "планом Б" может стать только коллективная охрана соседних с Афганистаном государств.

Как отмечал в своих интервью заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков:

Казахстан озабочен политической и военной ситуацией в Афганистане, поскольку она угрожает безопасности и стабильности всего региона. Учитывая это, Казахстан расширяет взаимодействие с региональными партнерами для пресечения потока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемой миграции. Усиливается взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию возможным угрозам. Проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу.

Казахстанские военнослужащие с 18 по 23 октября этого года приняли участие в специальном учении "Эшелон-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.

По данным пресс-службы Министерства обороны Казахстана, в учениях приняли участие 20 казахстанских военных. В ходе маневров удалось отработать вопросы организации материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ при подготовке и проведении операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Вместе с тем пока Таджикистан, несмотря на проведение коллективных учений, с просьбой о размещении военного контингента Казахстана на одном из участков таджикско-афганской границы не обращался, но официальный Нур-Султан уже не раз демонстрировал, что отказываться от своих обязательств – не в его правилах.

Олег Васильев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!