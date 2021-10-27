Какими привилегиями наделят омбудсмена в Казахстане

В УПК вносятся поправки, обеспечивающие неприкосновенность личности уполномоченного по правам человека от задержания, ареста, обыска, досмотра, привлечения к ответственности.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об Уполномоченном по правам человека в РК" и пакет сопутствующих поправок к нему, расширяющий права Уполномоченного по правам человека и наделяющий его неприкосновенностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Среди одобренных проект закона "Об Уполномоченном по правам человека в РК", а также пакет сопутствующих поправок по вопросам деятельности уполномоченного по правам человека в РК; в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в РК; в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в РК; по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в РК.

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В реализацию проекта закона "Об Уполномоченном по правам человека в РК" вносятся изменения и дополнения в бюджетный, уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный, административно-процессуальные кодексы РК, Законы РК "О правовом положении иностранцев" и "О местном государственном управлении, самоуправлении в РК", – рассказал заместитель председателя Сената Аскар Шакиров, представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в РК".

В частности, по его словам, в УПК вносятся поправки, обеспечивающие неприкосновенность личности Уполномоченного по правам человека от задержания, ареста, обыска, досмотра, привлечения к ответственности, предусматривающие право уполномоченному не давать показания по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. А также регламентирующие производство досудебного расследования по делам в отношении уполномоченного по тем же правилам, как и в отношении Генерального прокурора с особенностями, предусмотренными действующим законодательством.

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В ГПК регламентированы вопросы уполномоченного от дачи свидетельских показаний, также права уполномоченного обращаться в суд с исковым заявлением, либо участвовать в суде в качестве представителя по поручению. В Законе РК "О местном государственном управлении, самоуправлении в РК" урегулирована процедура назначения представителя Уполномоченного по правам человека в РК в регионе и порядок дачи согласия маслихата, – пояснил депутат.

Он добавил, что, согласно документу, необходимо создать 17 региональных представительств в каждой области по три сотрудника и в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент – по четыре сотрудника.

Общее количество на региональном уровне – 54 единицы. Также увеличится штат Национального центра по правам человека до 51 единицы. В настоящее время – 13 единиц. При этом размещение региональных представительств по областям и городам республиканского значения предлагаем решить за счет помещений, находящихся на балансе Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК и его территориальных подразделений, – заключил Шакиров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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