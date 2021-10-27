Метель и сильные осадки ожидаются в Казахстане

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Согласно прогнозу, ожидается низовая метель.
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 28-30 октября, передает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, ожидается низовая метель.
В предстоящие дни с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, в северных и центральных районах страны – с низовой метелью и гололедом. 28-29 октября в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки. Также по республике ожидается туман. РГП "Казгидромет"
Колебание температуры воздуха на западе ночью от -5...+6°С до 0...+8°С, днем основной фон +5...+15°С. На северо-западе, севере ночью колебание от -3...-8°С до -3...+5°С, днем небольшое понижение от -3...-10°С до 0...+8°С. В центре ночью небольшое повышение от -5...-10°С до -3...-8°С, днем колебание от 0...-10°С до +2...+13°С. На востоке ночью колебание от 0...-7°С до 0...+5°С, днем – от +2...+13°С до +5...+15°С. На юге ночью основной фон -5...+8°С, днем +7...+15°С. На юго-востоке страны ночью небольшое понижение от +2...+8°С до 0...+5°С, днем колебание от +10...+18°С до +7...+15°С.
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