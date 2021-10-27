Девушка пыталась выпрыгнуть из окна в Кокшетау

Девушке была оказана психологическая помощь.

В Кокшетау девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте по ЧС, инцидент произошел 26 октября по адресу: мкр. Васильковский, д. 24.

В 17:10 в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что девушка пытается выпрыгнуть из окна третьего этажа. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Спасатели прибыли на место, совместно с сотрудниками полиции оцепили территорию и спасли девушку с помощью автолестницы.

Девушке была оказана психологическая помощь. Все обошлось без жертв. Для выяснения обстоятельств спасатели передали девушку стражам порядка. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

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