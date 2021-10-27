Министр экологии Казахстана не держит дома животных из-за аллергии

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27 октября в Мажилисе рассматривали законопроект "Об ответственном обращении с животными".
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал, есть ли у него дома животные, передает корреспондент Zakon.kz.
После обсуждения законопроекта "Об ответственном обращении с животными" в кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у министра экологии, геологии и природных ресурсов, есть ли у него дома животные.
На что глава ведомства ответил, что у него нет домашних питомцев из-за аллергии.
Дома нет животных, из приюта тоже никогда не брал, потому что у меня аллергия на шерсть животных, – сказал Сериккали Брекешев.
Напомним, 27 октября в Мажилисе рассматривали законопроект "Об ответственном обращении с животными". Депутаты одобрили его в первом чтении, но внесли ряд своих предложений.
Ранее министр экологии рассказал, запретят ли проводить национальные виды спорта с участием животных.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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