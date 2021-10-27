Все соцвыплаты и пособия будут переводить на "социальные кошельки"

Обеспечить полную техническую готовность использования электронных кошельков планируется в срок до 1 июля 2022 года.

Правительство Казахстана определило порядок зачисления электронных денег на "социальный кошелек", предназначенный для соцвыплат и пособий, сообщает Zakon.kz.

Постановление правительства "Об утверждении Правил и особенностей зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета или средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи" было принято 8 сентября 2021 года.

В Правилах определен понятийный аппарат процедуры зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат в виде электронных денег: "социальный кошелек", "бизнес-кошелек", "участники системы электронных денег" и другие понятия, а также порядок зачисления на вводимый "социальный кошелек" и дальнейшего использования электронных денег.

Так, на "социальные кошельки" зачисляются только суммы пособий и социальных выплат в электронных деньгах.

Как это работает

Открытие "социального кошелька" осуществляется оператором системы мгновенных платежей на основании списка, который содержит информацию об ИИН гражданина, его фамилию, имя и отчество, дату рождения, и абонентский номер сотовой связи. При этом обязательным условием является получение согласия получателя на передачу данных при подаче заявления на получение социальной помощи.

При этом одно лицо не может иметь одновременно два или более электронных кошельков в системе электронных денег, за исключением случаев, когда физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, плательщиком единых совокупных платежей или лицом, занимающимся частной практикой, имеет социальный кошелек и бизнес-кошелек, – говорится в документе.

Использовать электронные деньги на "социальном кошельке" можно только после его активации и прикрепления к определенному агенту. Прикрепление к агенту осуществляется в момент обращения за пособием и социальной выплатой либо в момент активации "социального кошелька" посредством сервисов. Агентами выступают банки.

Оператор системы мгновенных платежей, согласно полученному списку от уполномоченной организации, определяет сумму зачисляемых денег в соответствии с прикреплениями агентов к "социальным кошелькам" получателей и ежедневно направляет информацию или указания по суммам в Национальный банк и агентам.

После чего Нацбанк в течение двух рабочих дней с момента получения информации или указания от оператора системы мгновенных платежей перечисляет деньги на текущие счета агентов – банков второго уровня или Национального оператора почты.

Согласно правилам, по запросу владельца электронных денег оператор системы мгновенных платежей предоставляет информацию об остатках и движении электронных денег на электронных кошельках.

Использование электронных денег, хранящихся на электронном кошельке, осуществляется владельцем электронных денег посредством системы дистанционного обслуживания прикрепленных агентов, оператора системы мгновенных платежей либо через общедоступные государственные сервисы, – говорится в документе.

При этом электронные деньги на "социальном кошельке" используются для совершения следующих операций:

перевод электронных денег на бизнес-кошелек, в том числе в качестве оплаты товаров, работ или услуг; списание электронных денег с "социального кошелька" для их погашения: при снятии денег, либо переводе денег на банковские счета через систему мгновенных платежей.

Правила также предусматривают мониторинг использования средств адресной социальной помощи, предоставленной в виде электронных денег, который осуществляют уполномоченные органы в социально-трудовой сфере и сфере торговли и интеграции на основе данных, предоставленных оператором системы мгновенных платежей.

По информации Минтруда, в настоящее время разрабатывается План по поэтапному переводу пособий и соцвыплат в виде электронных денег на "социальные кошельки". План планируется утвердить до 1 января 2022 года.

Обеспечить полную техническую готовность использования электронных кошельков планируется в срок до 1 июля 2022 года.

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