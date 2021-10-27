Разборки в акимате - потасовка произошла между чиновником и жителями

Уполномоченным по этике Кербулакского района проводится служебное расследование.

Потасовка произошла в акимате Кербулакского района между заместителем акима Нурланом Аденовым и местными жителями, передает Zakon.kz.

Видео инцидента распространили в Instagram-паблике.

Разборки в акимате Кербулакского района. Местный замакима против общественников района, - говорится в описании к ролику.

Инцидент прокомментировали в аппарате акима Кербулакского района.

25 октября жительница села Каспан (ул. Айтеке би, 10/2) Жанатаева обратилась в районный акимат к заместителю акима района Нурлану Аденову по вопросу обеспечения углем. В ходе приема гражданки с участием секретаря маслихата района Бекиевой, первого заместителя филиала партии Nur Otan Камамбаевой, руководителя отдела внутренней политики Бекбатыровой было разъяснено то, что в связи с очередностью на угольных складах будет предоставляться по очередности согласно подготовленному списку. Не удовлетворившись ответом, гражданка Жанатаева отреагировала агрессивно и позволила себе бранную речь в адрес замакима района Аденова с требованиями бесплатной доставки угля. Далее в здание районного акимата прибыли общественники Кербулакского района в лице Сансызбаева и Бейсбекова. пресс-служба аппарата акима Кербулакского района

Как пояснили в ведомстве, в связи с действующими карантинными ограничениями доступ в здание акимата района ограничен и прием граждан проводится по предварительной записи, а также по программе Ashyq.

Общественники, не реагируя на замечания сотрудников службы охраны, самостоятельно прошли к заместителю акима района. В ходе встречи между общественным активистом Сансызбаевым и заместителем акима района Аденовым произошел конфликт. (...) В данный момент уполномоченным по этике Кербулакского района проводится служебное расследование. пресс-служба аппарата акима Кербулакского района

По данным ведомства, Сансызбаев является неформальным лидером общественного мнения, активным пользователем соцсетей, в том числе и негативного контента, а также постоянно критикует действия МИО.

24 октября акимом Каспанского сельского округа была организована работа по обеспечению углем Жанатаевой. Уголь был доставлен 25 октября в 17:00. пресс-служба аппарата акима Кербулакского района

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