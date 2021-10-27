Генсек ООН призвал страны к равному распределению вакцин от коронавируса

Производители вакцин должны выполнять свои обязательства по распределению доз, считает Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира и производителей вакцин от коронавируса к более равному распределению препаратов, передает Zakon.kz.

Генсек ООН написал об этом в своем Twitter.

Триумф вакцин, разработанных и доставленных на рынок в рекордные сроки, сводится на нет трагедией неравного распределения. Производители (вакцин от COVID-19. – Прим. ред.) и страны должны выполнять свои обязательства по распределению доз, а также делиться технологиями и правами на интеллектуальную собственность, чтобы другие (государства, компании. – Прим. ред.) могли производить вакцины, – заявил Гутерриш.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время лекции в память о Нельсоне Манделе сказал, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала отсутствие равенства в мире как между странами, так и внутри государств. Он считает, что это проявление связано с неравным доступом к вакцинам от коронавирусной инфекции.

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