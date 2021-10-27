Россияне выставили суперсостав на финал Кубка Дэвиса-2021

В соревнованиях примут участие 18 команд.

Сборная России по теннису представила мировой общественности состав теннисистов, которые выступят на финальной стадии Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

Первым номером российскую дружину возглавил победитель US OPEN-2021 Даниил Медведев, далее идут шестая ракетка мира Андрей Рублев, Аслан Карацев – победитель Кубка Кремля-2021 и 19-й номер рейтинга, Карен Хачанов (№30), Евгений Донской (№171).

Российская сборная попала в группу "А", где сыграет с командами Испании и Эквадора. Болельщиков тенниса уже на групповой стадии ждет суперматч с вывеской "Россия – Испания". В соревнованиях примут участие 18 команд.Финальный раунд Кубка Дэвиса-2021 пройдет с 25 ноября по 5 декабря.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутисты-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады.

Сборная Казахстана играет в группе "В" с командами Канады и Швеции.

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