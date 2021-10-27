Фотографии убитого охотницей козерога вызвали шквал негодования в Сети

Публикация привлекла внимание чиновников и следственного комитета региона.

Охотница из Москвы опубликовала жестокие фотографии и видео убийства козерога на Алтае, сообщает Zakon.kz.

О своей "первой горной охоте" блогер подробно рассказала на странице в Instagram.

По ее словам, охотники с проводниками "обнаружили группу трофейных самцов".

Козероги к вечеру начали потихоньку спускаться с вершины вниз нам навстречу! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников "Стреляй, та же дистанция", перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: "Лежит!" – рассказывает охотница.

После публикации автор стала получать гневные комментарии местных жителей, которые вскоре удалила.

Кроме того, фотографии привлекли внимание чиновников и Следственного комитета региона.

По данным издания "Тайга.Инфо", МВД и управление СК по региону начали проверки.

Данная публикация в считанные минуты собрала десятки негативных комментариев пользователей социальной сети, которые осудили действия женщины, – уточнили в полиции.

В пресс-службе губернатора республики Олега Хорохордина отметили, что квоты на добычу козерога выдаются. Однако с 2014 года число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза.

Важен еще и моральный аспект: даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях? – передал слова губернатора его пресс-секретарь Михаил Максимов.

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