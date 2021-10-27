Бороться c COVID-19 останутся только министры - депутат об отмене надбавок врачам

Депутат возмущен отменой ковидных выплат казахстанским медработникам.

Депутаты мажилиса от фракции "Ак жол" просят заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова обеспечить медработников, работающих с ковидными больными, достойной заработной платой, не ниже той, что они получали с надбавками, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Максата Раманкулова, в последний месяц Казахстан добился неплохих показателей в борьбе с пандемией, но ситуация в мире говорит о том, что расслабляться рано, а излишний оптимизм и беспечность грозят новой волной заражений. К примеру, в России ежедневно выявляют около 40 тыс. заболевших, в Китае объявили о новой вспышке, закрыв очередной мегаполис на полную изоляцию.

26 октября на заседании правительства премьер-министр также обратил на это внимание и поручил держать ситуацию с коронавирусом под контролем.

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Фракция "Ак жол" вынуждена напомнить, что со стороны госорганов наблюдается недооценка тех испытаний, на которые идут врачи и медработники, находящиеся в первом ряду войны с вирусом. Это именно война, на которой уже погибли сотни медиков, спасая людей ценой не только собственного здоровья, но и рискуя здоровьем своих близких, так как работая в ковидных зонах, они сами рискуют стать переносчиками вируса и заразить своих родных, – сказал мажилисмен.

Напомним, что с 1 октября медработникам полностью отменили ковидные выплаты. Вместо этого Министерство здравоохранения пообещало доплаты к зарплате. Однако, как отметил депутат, во фракцию обращаются медработники с тем, что до сих пор неизвестно, какие именно доплаты будут им положены, и будут ли они адекватны отмененным надбавкам.

По его словам, медики не скрывают, что от этого зависит решение многих из них о дальнейшей работе в здравоохранении.

Медработники также обеспокоены тем, что эти доплаты не распространяются на младший медперсонал, выполняющий самую грязную и низкооплачиваемую работу. Ничего не сказано о надбавках для персонала поликлиник, где зачастую и происходит первичное выявление больных коронавирусом и прямые контакты с ними, – добавил он.

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Исходя из вышеизложенного, на фоне нарастающих рисков продолжения пандемии фракция "Ак жол" требует обеспечить медработникам, работающим в зоне ковидного риска, надлежащий размер заработной платы, не ниже прежнего уровня.

Иначе может оказаться, что бороться с этой угрозой останутся только министры и "кошмарящие" предпринимателей мониторинговые группы, – подчеркнул депутат.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, сколько будут получать медработники после отмены ковидных выплат.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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