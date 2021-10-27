Как "Казахмыс" поддерживает спорт в моногородах

Ежегодно среди работников проводятся спортивно-оздоровительные соревнования по футболу, плаванию, гиревому спорту, баскетболу, настольному теннису и другим видам спорта.

Работа в "Казахмысе" для многих ассоциируется со стабильностью, достойными заработками и возможностями роста. Но, как оказалось, есть и другое важное преимущество – это компания, которая активно содействует развитию спорта и укреплению здорового образа жизни у своих работников и вкладывает в это свои силы и ресурсы.

Нуржан Баймагамбетов работает помощником бурильщика на шахте Сары-Оба Жыландинского рудника и много времени проводит под землей – на глубине нескольких сотен метров. Шахтер по совместительству является членом сборной Карагандинской области по грэпплингу, мастером спорта по этому виду борьбы, призером и финалистом чемпионатов Казахстана, Азии, международных и республиканских турниров. Для поддержания формы ему необходимы регулярные занятия в тренажерном зале, и как у работника корпорации "Казахмыс" у него есть возможность посещать зал бесплатно.

Я работаю в корпорации с 2016 года, и вот уже пять лет мне ежемесячно выдают абонементы для посещения лучших тренажерных залов города Жезказган, где я проживаю. Здесь я провожу практически все свободное от работы время – занимаюсь минимум три раза в неделю по 2-2,5 часа. Если работаю в ночную смену, то тренируюсь с утра; после смены, в отсыпной день – в вечернее время; в выходной – и утром, и вечером. Ограничений по времени нет, к тому же это абсолютно безвозмездно, – отмечает Нуржан Баймагамбетов.

По словам борца, кроме этого, компания несколько раз в год спонсирует его участие в различных соревнованиях. Сегодня он активно готовится к открытому чемпионату мира по грэпплингу, который состоится в декабре этого года в Москве. В планах – привезти призовую медаль.

"Мне хотелось бы оправдать надежды людей, которые в меня верят и поддерживают на протяжении всего пути. В том числе – моего работодателя, который вносит большой вклад в мое становление. Для меня, как профессионального спортсмена, такая поддержка очень ценна, это дает мотивацию на развитие и новые спортивные победы", – подчеркнул Нуржан Баймагамбетов.

Оздоровление работников через создание условий для занятий физкультурой и спортом – один из важных вопросов, которому в "Казахмысе" уделяют большое внимание. Только в Жезказгане градообразующее предприятие заключило договор с пятью объектами, где оказываются спортивно-оздоровительные услуги. Это, к примеру, местный центр развития спорта, где сотрудники могут посещать секции по футболу и волейболу, а также спорткомплекс, в котором женская часть коллектива может заниматься фитнесом или посещать тренажерный зал. Кроме этого, для казахмысовцев в Жезказгане доступны еще два зала.

Корпорация не только обеспечивает своих сотрудников абонементами, но и оплачивает занятия в спортивных секциях для их детей. Так, 9-летний сын работника шахты Анненская Берика Нурманова уже четыре года занимается таэквандо в одном из жезказганских центров. По словам его супруги Гульжан Оспановой, за это время ребенок достиг немалых результатов.

Когда мы записали сына на таэквандо, ему было пять лет. Ерасыл пришел в зал совсем маленьким, а сегодня уже является чемпионом Казахстана. Все эти годы он тренируется бесплатно, так как его папа работает в "Казахмысе". Поэтому можно сказать, что корпорация причастна к его достижениям, это ощутимая поддержка со стороны работодателя, проявление заботы и внимания, – говорит Гульжан Оспанова.

Вслед за старшим сыном родители записали на таэквандо и младшего – Темирлана, который тоже радует успехами.

Мы считаем, что занятия спортом для детей крайне важны. Спорт помогает им гармонично развиваться, приучает к дисциплине, формирует характер, развивает силу воли, умение ставить цели и достигать их. Кроме того, благодаря спорту они ездят на соревнования в разные города, расширяют кругозор, набираются новых впечатлений. Нам очень повезло с тренерами, это большие профессионалы, и, конечно, мы признательны "Казахмысу" – не всякий работодатель так заинтересован в оздоровлении и развитии своих сотрудников, а тем более их детей, – выражает признательность женщина.

Аналогичные возможности есть и у работников, проживающих в других регионах присутствия корпорации. Так, например, в Сатпаеве выдают абонементы на посещение тренажерного мужского и женского залов, секций борьбы и таэквондо для детей, заключен договор на посещение бассейна. Правда, объект временно не работает, поэтому рассматривается вопрос о возможности посещения ледового катка в местной ДЮСШ.

Тренажерный зал и бассейн доступны для сотрудников "Казахмыса" из Балхаша. Плаванием бесплатно могут заниматься и карагандинцы, а в Темиртау в придачу к этому также предусмотрен спортзал для игр по мини-футболу и волейболу.

Дополнительно для работников открыто отделение кинезитерапии центра доктора Бубновского С.М. при медицинском центре "Жезказган", где применяется уникальная методика лечения и реабилитации заболеваний костно-мышечной системы. Основным лечебным средством в них являются специально разработанные декомпрессионные упражнения на авторских тренажерах.

Ежегодно среди работников проводятся спортивно-оздоровительные соревнования по футболу, плаванию, гиревому спорту, баскетболу, настольному теннису, армрестлингу, перетягиванию каната и национальному виду спорта "Қазақша күрес".

Как отмечают в компании, развитие и укрепление физического здоровья каждого работника повышают корпоративный дух, улучшают трудовые и социальные отношения в коллективе, задают необходимый настрой на работу и благоприятный тонус – и как следствие, все это сказывается на производительности предприятий. Человеческий капитал здесь считают главной ценностью, потому и ставят людей во главу угла.

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