Переход Казахстана к углеродной нейтральности может обойтись в 650 млрд долларов

Реализация мер по декарбонизации экономики приведет к преобразованию в топливно-энергетическом комплексе.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК рассказал, сколько средств потребуется для сокращения в стране до нуля выбросов углекислого газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Сериккали Брекешев отметил, что реализация мер по декарбонизации экономики (так называемая углеродная нейтральность) приведет к преобразованию в топливно-энергетическом комплексе.

Так, если в 2017 году топливно-энергетическая корзина состояла на 54% из угля, 24% – нефти и 22% – газа, то, по прогнозам экологов, к 2060 году в рамках реализации Доктрины достижения углеродной нейтральности доля ископаемых энергоресурсов в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 3,4 раза и составит 29%, а доля ВИЭ возрастет с текущих трех процентов до 70.

Расчеты показали, что для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд долларов. Сектора, требующие наибольшего объема инвестиций за 40 лет, – это производство электро- и теплоэнергии – 305 млрд долларов, транспорт – 167 млрд долларов, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность – 65 млрд долларов, ЖКХ – 57 млрд долларов, сельское хозяйство – 49 млрд долларов, – пояснил министр.

Позже Брекешев прокомментировал вопрос об источниках финансирования.

Что касается необходимых инвестиций для декарбонизации, здесь рассматриваются все варианты… Есть "зеленые" фонды. Буквально месяц назад на совещании С5+1 Джон Керри, который сегодня является посланником президента США по изменению климата, в своей речи озвучил, что американские банки готовы влить свои финансовые средства в проекты, связанные с декарбонизацией, и назвал эту сумму – порядка 4-5 трлн долларов, – сообщил министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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