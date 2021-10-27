В Алматы проведен специальный курс для комплаенс-служб

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По городу внедрено 67 единиц комплаенс-офицеров.
Основным инструментом обеспечения добропорядочности в квазигосударственном секторе является эффективная деятельность независимых комплаенс-служб в рамках управления рисками и внутреннего контроля.
Так, Антикоррупционной службой Алматы совместно с Алматинским филиалом Академии государственного управления проведен семинар для сотрудников комплаенс-служб квазигосударственного сектора.
В ходе семинара спикеры рассказали об основных элементах системы и методах выстраивания антикоррупционного комплаенса в квазигоссекторе, о практическом опыте реализации политики добропорядочности и внедрения международного антикоррупционного стандарта ISO 37001.
На сегодня комплаенс-службы являются проводниками антикоррупционных стандартов. Эффективная работа независимых комплаенс-подразделений, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности, должна быть в числе приоритетных направлений для руководителей компаний, – отметил в своем выступлении руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов.
В настоящее время по Алматы внедрено 67 единиц комплаенс-офицеров.
С целью улучшения системы противодействия коррупции в организациях организаторами мероприятия на постоянной основе проводятся трехдневные курсы по повышению квалификации, где любые частные компании и квазигосударственный сектор могут пройти обучение.
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