Как религиозный экстремизм влияет на государство и на граждан

Апогеем успеха радикальных группировок и их целью является захват власти и установление своих порядков в стране, считают эксперты.

Управление по делам религий города Алматы провело системный анализ пагубного влияния религиозного экстремизма на государство и на каждого его гражданина. Приверженцы деструктивных радикальных течений могут запугивать и избивать членов своих семей, лишать их и членов своей религиозной группы права на личную собственность, здоровье, образование, права на следование своим традициям и обычаям, на свободу вероисповедания, права на отдых и свободу передвижения. Выдержки из данного исследования публикует Zakon.kz.

Как показывают исследования, религиозный экстремизм негативно влияет на государство в целом и на каждого его гражданина в частности. К примеру, происходит ограничение их конституционных прав, идет промывание мозгов и программирование людей, разгораются религиозные и межнациональные распри, дестабилизируется социально-экономическое развитие, изменяется конституционный строй и нарушается территориальная целостность государства.

Лишение и ограничение конституционных прав граждан

Религиозные экстремисты берут за основу установку "доктрина выше личности". По мнению экстремистов, религиозная доктрина важнее, реальнее и правдивее, чем личность, ее права и любой индивидуальный опыт. Отсюда экстремисты делают вывод, что члены группы имеют право на жизнь и существование, а остальные – нет, а также, что цель оправдывает средства.

Чтобы противостоять любым незаконным посягательствам, нужно хорошо изучить свои права. Основные права граждан Казахстана изложены в Конституции РК. Если под видом религиозной "правильности" кто-либо нарушает ваши конституционные права, можете смело обращаться в полицию.

Промывание мозгов и программирование людей

Целью религиозных экстремистов является воспитание идеальных солдат, которые готовы выполнить любой приказ. Поэтому с новобранцами в радикальных религиозных группах ведется активная работа по смене их парадигмы мышления. Все ценности в этой новой парадигме вертятся вокруг веры и религиозных догматов, они же должны отныне определять поведение человека.

Вербовщики специально обучены развеивать сомнения людей в свою пользу. Их жертвами становятся люди, изначально не имеющие собственных твердых убеждений, нуждающиеся в установках извне, чтобы почувствовать устойчивость и "понятность" окружающего мира. Но, тем не менее, среди религиозных радикалов повышен процент суицида и психиатрических заболеваний.

Для тех граждан Казахстана, кому не посчастливилось и им были привиты идеи религиозного экстремизма, в стране работают религиозные центры, где им помогают вернуться к нормальной жизни психологи. Если вы стали жертвой подобных ситуаций, обращайтесь в Центр реабилитации и консультации при Управлении по делам религий г. Алматы.

Разжигание религиозных и межнациональных распрей

В целом в разрезе разжигания распрей в обществе эксперты выделяют следующие формы религиозного экстремизма:

- внутриконфессиональный (направлен на глубокую деформацию конфессий);

- иноконфессиональный (направлен на устранение других конфессий);

- личностно ориентированный (направлен на деструктивную трансформацию личности);

- этнорелигиозный (направлен на преобразование этноса);

- религиозно-политический (направлен на изменение политической системы);

- социальный (направлен на изменение социально-экономической системы).

Нестабильность социально-экономического развития

У граждан, связавшихся с религиозными радикалами, в любом случае происходит отток денежных средств и общее снижение уровня жизни. Это связано со случаями насильственного завладения как имуществом граждан членами религиозной группы, так и добровольными пожертвованиями, а также с рядом запретов. Например, не работать в определенных организациях, работать на общину, не получать светское образование, запрет на трудоустройство для женщин, требование отдавать заработанное в религиозную организацию и так далее.

На уровне семьи интересы смещаются от достижения благосостояния к выполнению религиозных ритуалов и получения заметного места в религиозной группе. Это не может не привести к нарушению семейного уклада и снижению уровня жизни. Если таких семей в обществе становится много, то снижается уже уровень социально-экономического развития целой страны.

Еще одним дестабилизирующим фактором становится распространение религиозными радикалами наркотических веществ. Анализ мировой социально-экономической и политической ситуации показывает, что религиозные террористические организации выступают инструментом наркобизнеса.

Изменение конституционного строя и нарушение территориальной целостности государств

Апогеем успеха радикальных группировок и их целью является захват власти и установление своих порядков в стране.

Стоит только представить себе такое государство, основанное на насилии и запретах, где невозможно развитие личности, раскрытие ее талантов, где нет хороших врачей и учителей, где процветает бедность, где никогда не теряет актуальность военное положение, откуда в другие страны поступают беженцы, и становится понятно, почему с религиозными экстремистами нужно вести непримиримую войну, искореняя их организации, пока они не успели стать многочисленными и усилиться.

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