Состоит на учете – мужчина избил ребенка в Таразе

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Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Мужчина, страдающий психическими заболеваниями, избил ребенка в Таразе, сообщает Zakon.kz.
По данным областной полиции, инцидент произошел 20 октября.
В полицию Тараза с заявлением обратилась девушка в отношении неизвестного, который возле медицинской клиники по проспекту Абая нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему ребенку. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК, – уточнили в ДП.
Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию житель Жамбылского района.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый страдает психическими заболеваниями. Состоит на учете в областной психиатрической больнице с 2018 года с диагнозом "шизофрения параноидная, непрерывное течение, кататонический синдром". Является инвалидом второй группы, – отметили в пресс-службе.
Подозреваемый помещен в психиатрическую больницу для дальнейшего назначения судебно-психиатрической экспертизы.
Для оценки тяжести нанесенного вреда здоровью ребенка следственными органами назначена судебно-медицинская экспертиза.
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