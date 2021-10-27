Скандальное интервью Моргенштерна взбудоражило общественность

25 октября на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" вышло интервью Моргенштерна, в котором рэпер усомнился в целесообразности празднования Дня Победы.

Скандальное интервью рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер) взбудоражило общественность, передает Zakon.kz.

25 октября на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" вышло интервью "НОВЫЙ МОРГЕНШТЕРН: свадьба, экзистенциальный кризис и уход из шоу-бизнеса".

Как сообщает znak.com, после выхода интервью движение "Ветераны России" потребовало закрыть YouTube-канал Ксении Собчак из-за того, что Моргенштерн в интервью усомнился в целесообразности празднования Дня Победы.

Мы акцентируем внимание на канал Собчак, будем требовать его закрытия. Риторика там ведется антиконституционная, там постоянно ведутся некие провокации, некие инциденты, идет расслоение нашего общества. (...) Мы говорим о том, что Моргенштерн навязывает богатство, наркотики, автомобили, секс, понимаете, да? Это же идет разложение. (...) У меня деды воевали. Я прекрасно понимаю, что такое война, я не хочу, чтобы была война. Такое мероприятие, как парад, нужно проводить по всему миру. (...) Я тщательно изучил биографию Моргенштерна. Отца не было, рос с матерью и сестрой. Понимаю уровень образования его. Он пытался быть педагогом, его оттуда исключили. Хотя он прошел такую непростую школу жизненную: и мойщиком работал, и рекламщиком работал, нужно отдать ему должное. председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов

Позднее Моргенштерн извинился за слова про День Победы.

Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью, – написал он в Instagram-Stories.

Рэпер подчеркнул, что уважает и гордится ветеранами, и отметил, что некорректно формулирует мысли.

И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мир! Моргенштерн

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера.

В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Стрижову организовать проверку. Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства. пресс-служба СК РФ

Собчак попыталась оправдать рэпера и объяснить, почему тот назвал праздник бессмысленным.

А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает. И честно в этом признается. Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 Мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда Дава с кровоподтеками пытается исполнить великую песню "Журавли" на суровых щах, – написала она в Telegram-канале.

Позднее телеведущая уточнила, что "слова Моргенштерна о Дне Победы проверяют в рамках статьи о реабилитации нацизма".

Проверка началась вчера, и формулировка основания дословно вот такая: могут содержаться признаки "распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, совершенные с использованием средств массовой информации". Где вы все это нашли? Ксения Собчак

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