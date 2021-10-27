Пьяный мужчина снимал госномера с машин в Нур-Султане 

Изъятые госномера переданы владельцам автомашин.

В Нур-Султане пьяный мужчина снимал госномера с автомашин, передает Zakon.kz.

В полицию в 3:45 поступил вызов о том, что по проспекту Богенбай батыра ходит неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии с госномерами в руках. На место прибыли сотрудники полиции.

Стражами порядка задержан 47-летний мужчина и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Были изъяты три государственных регистрационных номера. Заявлений в полицию о порче имущества не поступало, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 440 ч. 1 КРКобАП за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, с мужчиной проведена профилактическая беседа. Изъятые госномера переданы владельцам автомашин.

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