Криптомайнинг приносит экономике Казахстана 98 млрд тенге ежегодно

По прогнозам экспертов, легальный майнинг в ближайшие пять лет может дать стране более 1,5 млрд долларов поступлений в экономику.

По данным Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров, легальные игроки рынка криптомайнинга приносят экономике Казахстана от 98 миллиардов тенге в год.

Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров включают в себя крупные компании Казахстана, что соответствуют примерно 70% рынка индустриального цифрового майнинга страны.

Так, согласно отчету, АО "KEGOC" получает от майнеров 13 миллиардов тенге в год за транспортировку электроэнергии по своим сетям и за услуги ТОО "Расчетно-финансового центра по поддержке ВИЭ".

Цифра в 98 миллиардов тенге – это лишь экономический эффект от компаний, занимающихся майнинговой деятельностью официально. Если брать в расчет “серых” майнеров, то эту цифру смело можно умножить на 2. Так по имеющимся данным мы говорим об еще 500 МВт электроэнергии, потраченных "втемную", - пояснил председатель Ассоциации Алан Дорджиев.

По прогнозам экспертов, легальный майнинг в ближайшие пять лет может дать стране более 1,5 млрд долларов поступлений в экономику. Потенциальные налоги составят более 300 млн долларов.

Если говорить только о “белых” игроках рынка, то дата-центры получают за свои услуги порядка 310 миллионов долларов в год, 200 из которых идут на покупку электроэнергии у государства. Это порядка 85 миллиардов тенге по текущему курсу и эквивалент добычи и перевозки 1,2 миллиона тонн угля, - озвучил Алан Дорджиев.

Для улучшения борьбы с возможным возникновением дефицита электроэнергии в Казахстане члены Ассоциации разработали и вынесли в качестве предложения эффективные решения ликвидации данной проблемы.

Причем, согласно анализу энергетического сектора, проведенному качественной экспертизой Ассоциации, альтернативные способы борьбы с дефицитом, сократят потребление электроэнергии для цифрового майнинга более чем на 35% по всей стране.

Альтернативные меры были представлены Ассоциацией после резонансного заявления Министерства национальной энергетики. В октябре 2021 года был представлен проект Приказа "О некоторых вопросах электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу", который привел ко множеству дискуссий в СМИ и социальных медиа.

Также с открытием криптобирж и введением налога на транзакции, поступления в бюджет в течение пяти лет составят 400 млн долларов.

Ограничения рынка криптомайнинга по объему потребляемой электроэнергии не только сведут на нет многолетние усилия по привлечению иностранных инвесторов, но и скажутся на фактическом притоке денег в экономику Казахстана, - резюмировал Дорджиев.

Ассоциация назвала борьбу с нелегальным майнингом ключом к энергетической безопасности Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!