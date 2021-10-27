Марка Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах

Цукерберга и Чан, помимо сексуальных домогательств и дискриминации, также обвинили в задержке выплат зарплаты.

Генерального директора Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в домогательствах и задержке заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, на супругов подали в суд бывшие сотрудники.

Судебные иски, по данным телеканала NBC, были поданы еще 20 сентября, однако об этом стало известно только 26 октября.

Истцами выступили Джон Доу, который числился "управляющим домашним хозяйством" с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018 года по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла супружеской чете услуги безопасности.

Супругов, помимо сексуальных домогательств и дискриминации, также обвинили в задержке выплаты зарплаты.

Сама компания Facebook, как отмечает телеканал, не упомянута в разбирательствах.

Представитель Цукерберга Чан Бен ЛаБолт раскритиковал обвинения и заявил, что их подтвердить невозможно.

Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу, – приводит источник его слова.

Суд, по данным NBC, не назначил никаких слушаний по делу, никто из семьи не дал официальный ответ.

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