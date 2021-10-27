Госорганы ранее могли не приходить в суды и побеждать – Мусин

С 1 июля система административной юстиции заработала по немецкой модели.

Ранее представители госорганов позволяли себе не приходить и побеждать в судах, но теперь такая практика завершена, заявил на международном круглом столе "Реформы судебной системы в Казахстане: решение новых вызовов с использованием лучших международных практик" председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.

С 1 июля система административной юстиции заработала. Мы шли к этому долго. С одной стороны, 30 лет – это большой срок, с другой – мы имели возможность изучить опыт в отдельных странах. Мы выбрали немецкую модель, – напомнил Мусин.

По его словам, в стране на сегодня создан 21 новый специализированный межрайонный административный суд, 17 соответствующих коллегий по административным делам в областных судах, а также коллегии по административным делам в Верховном суде.

За это время, как сообщили на заседании, обучено свыше 350 судей, по первым итогам работы административных судов за три месяца поступило более 7 тыс. исков.

Это небольшая цифра, но мы видим ежемесячный прирост на 30%. Связываю это с тем, что это только начало. В целом мы прогнозируем, наверное, с начала следующего года серьезный рост нагрузки на судей и увеличение количества исков, – заявил председатель судебной коллегии по адмделам.

Он уточнил, что в структуре дел больше всего жалоб на действия судебных исполнителей, затем идут споры земельные, государственные закупки, налоговые споры и так называемая категория прочих споров по медицине, оказанию госуслуг, аудита, образования и других.

Особенностью нового процесса является возможность примирения с административным органом. За три месяца судами было утверждено 354 мировых соглашения между административным органом и гражданами. Было отозвано около 1000 исков до начала судебного разбирательства в связи с тем, что стороны урегулировали разногласия до начала судебного заседания. Есть уже первые решения. Их пока 1344 по состоянию на 1 октября. В пользу истца вынесено 43% решения, в пользу адморганов – 57%, – отметил Мусин.

По его мнению, это большой прорыв, потому что до введения Административного процедурно-процессуального кодекса процент удовлетворения исков составлял не более 15%.

Должен сказать, что есть существенное влияние на дисциплину со стороны адморганов в судах. У нас ранее была практика, когда представители госорганов позволяли себе не приходить в суды до введения кодекса. Так сказать, выигрывали споры, не появляясь на заседаниях. Теперь такая практика завершена, и сейчас другой подход к этому, – заключил Канат Мусин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!