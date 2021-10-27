Почти все казахстанцы прошли перепись населения

Самый высокий охват зафиксирован в городе Алматы.

По данным на 27 октября, более 18 миллионов казахстанцев охвачено переписью населения, сообщает Zakon.kz.

Переписью населения охвачено 18 111 266 человек, или 95,2% от населения страны, – говорится в сообщении Бюро национальной статистики.

Стоит отметить, что самый высокий охват зафиксирован в городе Алматы – 108,2%.

То есть, если в мегаполисе по состоянию на 1 августа постоянно проживало 2 005 496 человек, то, по промежуточным итогам онлайн-переписи и опроса интервьюерами, на данный момент количество прошедших респондентов составляет 2 170 715.

Схожая ситуация сложилась в Жамбылской (101,5%), Алматинской (101,4%), Туркестанской (100,7%) областях и городе Шымкент (100,6%). В этих регионах процесс опроса еще не завершен.

Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.

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