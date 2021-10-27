Ведется расследование.

В Актау мужчина изнасиловал девушку в автомобиле. Полиция завела уголовное дело, передает Zakon.kz.

Девушка обратилась с заявлением в управление полиции города, рассказав, что знакомый против ее воли вступил с ней в интимные отношения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 1 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщили в ДП Мангистауской области.

По данному факту ведется расследование.

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