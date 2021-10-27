Преподаватели должны почувствовать повышение зарплаты – Аймагамбетов

Министр напомнил, что повышение зарплаты преподавателей вузов – поручение президента.

Министр образования Асхат Аймагамбетов пригрозил ректорам вузов административными мерами, если зарплата преподавателей не будет повышена, передает Zakon.kz.

Пресс-служба Министерства образования и науки сообщает, что министр Асхат Аймагамбетов резко высказался в адрес ректоров государственных и национальных вузов. Он пригрозил им административными мерами в случае, если зарплата профессорско-преподавательского состава не будет реально повышена.

Такого быть не должно – это очковтирательство. Департаменты аудита и высшего и послевузовского образования должны контролировать. Преподаватели должны существенно почувствовать повышение зарплаты. Поэтому формально к этому вопросу попрошу не относиться. Не думайте, что никто здесь ничего не видит, не знает и не понимает, – сказал Аймагамбетов.

Министр напомнил, что повышение зарплаты преподавателей вузов – прямое поручение президента. Соответствующий приказ был подписан в августе этого года, сейчас преподаватели должны получать повышенные оклады.

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