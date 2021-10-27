Ученые разгадали тайну "инопланетного" сигнала из системы Проксима Центавра

Исследованием занимались сразу две независимые друг от друга группы ученых.

Пойманный в апреле 2019 года студентом Сиднейского университета Эндрю Зиком сигнал BLC1, который приписывали инопланетным расам, оказался земными радиопомехами, передает Zakon.kz.

Факт доказали сразу две независимые друг от друга исследовательские группы.

Сигнал приписывали ближайшему соседу Земли – звездной системе Проксима Центавра, которую можно увидеть невооруженным глазом.

Сегодня мы готовы сообщить, что BLC1, к сожалению, не является сигналом от разумной жизни за пределами Земли, – приводит rg.ru слова исследователей. – Скорее, это радиопомехи, которые точно имитируют тип сигнала, который мы искали.

Как уточняется, поиском источника сигнала занималась команда исследовательского проекта Breakthrough Listen, которую возглавила София Шейх.

Мы не знаем точно, откуда пришел BLC1 или почему он не был обнаружен в наблюдениях за пределами источника, – пишут исследователи. – Наше лучшее предположение состоит в том, что BLC1 и его сигналы-двойники генерируются процессом, называемым интермодуляцией, – это когда две частоты смешиваются и создают новые помехи.

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