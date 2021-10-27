Главный санврач Казахстана выпустил новое постановление.

Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран – Республики Мальдивы и Иордании, передает Zakon.kz.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов выпустил новое постановление о признании паспортов вакцинации.

Ранее Казахстан признавал паспорта вакцинации 15 стран: Аргентины, Венгрии, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Армении, Беларуси, Молдовы, Сан-Марино, Индии, Филиппин, Таиланда, Турции и Эстонии. Теперь в списке еще две страны – Республика Мальдивы и Иордания.

Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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