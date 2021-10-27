Эпидситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу – Сагинтаев

Аким Алматы призвал горожан слушать только себя и вакцинироваться, чтобы защитить близких.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация, передает Zakon.kz.

Нам надо активно прививаться, если мы хотим оставаться на той стадии, на которой сегодня находимся. Даже в "желтой" зоне. Это дает нам новые возможности, чтобы мы спокойно жили, работали и могли снять некоторые ограничения, которые сейчас существуют. Поэтому призываю горожан не слушать антиваксеров, слушать свое сердце, думать о своем здоровье, о здоровье своих близких, – сказал Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября.

С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тыс. случаев КВИ, с начала текущего года – 158,7 тыс. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения со 113,9 неделю назад до 89,5, и суточный прирост – с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88.

Снижение заболеваемости КВИ обеспечено проводимыми профилактическими мерами. Главной из них является массовая вакцинация, благодаря которой происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года.

За 26 октября в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, из них 222 – с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1056 человек (28 детей), из них 52 – в крайне тяжелом, 501 – в тяжелом, 502 – в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ – 106 пациентов. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 47, High flow занято 27 аппаратов.

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