Более 20 тысяч детей во Франции ежегодно подвергаются сексуальному насилию – СМИ

Речь идет в первую очередь об инцестах.

Независимая комиссия по инцесту и сексуальному насилию в отношении детей (CIIVISE) рассказала в своем отчете о том, что в республике ежегодно сексуальному насилию со стороны своих отцов подвергаются 22 тыс. детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, в 2020 году всего 1697 педофилов подверглось наказанию за инцестуальное изнасилование. В 2018-м наказание получили 760 преступников. При этом только за месяц, с 21 сентября по 27 октября, комиссия получила более пяти тысяч свидетельских заявлений о кровосмесительных изнасилованиях.

Эти данные позволяют нам предположить, что количество отцов, привлеченных к ответственности за инцестуозное сексуальное насилие, намного меньше, чем количество жертв, – говорится в отчете CIIVISE.

По результатам исследования, комиссия рекомендовала подавать заявления об инцестах в полицию, даже если это всего лишь подозрения, приостанавливать родительские права на время судебных разбирательств и лишать родительских прав людей, которых обвинили в изнасилованиях своих детей.

17 апреля Национальное собрание Франции постановило, что любой половой контакт с человеком младше 15 лет со стороны совершеннолетнего признается изнасилованием автоматически. Ранее уголовное наказание могло последовать только в случае доказанного принуждения ребенка к сексу.

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