Аким Шымкента выступил на форуме III Nobel Fest

По мнению Айтенова, искусственный интеллект можно использовать в оптимизации и улучшении городской среды.

Во второй день форума III Nobel Fest, организованного в целях развития научно-образовательного потенциала стран Центральной Азии и Кавказа, в работе секции "Города будущего: где мы будем жить?" в качестве спикера принял участие аким города Шымкента Мурат Айтенов, который высказал мнение о перспективах и тенденциях развития городов, передает Zakon.kz.

Идея G-Global, основанная по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, служит сохранению глобального баланса. По предложению всемирно признанной информационно-коммуникационной площадки Шымкенту присвоен статус выступающего от имени нашей страны с трибуны Нобелевского фестиваля.

На форуме, проходящем под девизом "Будущее уже сегодня", Айтенов отметил, что выступать от имени мегаполисов Казахстана – это честь и большое доверие для Шымкента, подчеркнув, что XXI век – это век инноваций и технологий.

Города будущего избавляются от децентрализации. Приоритет отдается экологии, зеленой экономике, умным технологиям и креативной индустрии, – сказал Айтенов.

Говоря о перспективах развития городов, глава города сообщил, что в мегаполисах будущего в каждом районе основой станет самоуправление и самодостаточность, единая система, где у каждого все необходимое имеется в шаговой доступности. Зеленые технологии – одна из основ развития городов будущего. Постепенно мегаполисы двинутся в сторону отказа от личного автомобильного транспорта в пользу зеленого общественного транспорта на электродвигателях и развитой инфраструктуры для велосипедов, самокатов и пешего движения.

Сделать современный город или город будущего более развитым, экологичным, удобным и экономным помогут целые отрасли новых инновационных технологий. Такие новые технологии, как Big Data (Большие данные) и искусственный интеллект, можно использовать в оптимизации и улучшении городской среды.

Высокие технологии Big Data (Большие данные), искусственный интеллект послужат повышению качества городской среды. При внедрении креативной индустрии жители городов будущего должны будут предлагать новые рациональные идеи и стремиться к повышению качества жизни.

Мы реализуем развитие Шымкента по данным направлениям. Уже сегодня проделываем огромную работу по улучшению, оптимизации и совершенствованию инфраструктуры, развитию человеческого капитала, улучшению инвестиционного климата и обеспечению безопасности в городе Шымкент. За последние годы мы внедрили много новых высоких технологий, перенесли индустриальные зоны за черту города, построили новые дороги, подвели инженерные сети к новым районам и планируем расширять город децентрализованно, – сказал Айтенов и пригласил участников форума посетить Шымкент.

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