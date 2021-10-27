Андрею Тихонову запретили два года тренировать казахстанские клубы

Запрет на работу в РК Тихонову вынесен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета ПФЛК.

Главный тренер ФК "Астана" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года, а игрок клуба Тигран Барсегян – на один месяц, передает Zakon.kz.

Как сообщает КФФ, данное решение вынесено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета ПФЛК по итогам матча 25-го тура чемпионата Казахстана между командами "Кайрат" и "Астана":

- за демонстрацию неподобающего поведения, выразившегося в использовании оскорбительного жеста в отношении зрителей, в соответствии со ст. 53 Дисциплинарного регламента игрока команды "Астана" Барсегяна Тиграна дисквалифицировать на один месяц во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года;

- за недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов Fair Play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со ст. 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды "Астана" Тихонова Андрея дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года.

фото: instagram/fca.astana

Таким образом, Андрей Тихонов и Тигран Барсегян не смогут помочь своей команде в последнем ответственном матче, когда решается судьба золотых медалей чемпионата страны. 30 октября "Астана" принимает "Туран". Куандык Шынасилов

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