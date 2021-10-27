Женщины составляют почти половину сотрудников ЦРУ США

ЦРУ намерено сократить за ближайшие два года время проверки кандидатов на работу в своих рядах до не более чем 180 дней.

На слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что доля женщин в рядах сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США достигла к настоящему времени 45%, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день 45% персонала ЦРУ составляют женщины, 26% – меньшинства, – сообщил руководитель ключевого американского разведывательного ведомства. Он заверил, что предпринимает активные усилия по борьбе с дискриминацией по расовому, половому и иным признакам при приеме на работу в ЦРУ. "У нас есть прогресс: нынешней весной среди получивших продвижение по службе из числа старших должностных лиц разведывательной службы 43% были женщинами и 26% – представителями меньшинств. Большинство из произведенных мной за семь месяцев работы на посту директора назначений в руководстве (ЦРУ) получили женщины и почти треть – представители меньшинств", - приводит ТАСС слова Бернса.

Он отметил, что ведомство в Лэнгли активизирует усилия по вербовке молодежи, контакты такого рода со 130 высшими учебными заведениями во всех 50 американских штатах.

Наконец, Бернс добавил, что ЦРУ намерено сократить за ближайшие два года время проверки кандидатов на работу в своих рядах до не более чем 180 дней. В настоящее время этот период превышает 600 дней.

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