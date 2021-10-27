Полицейского подозревают в краже скота на 15 млн тенге в ЗКО

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Участковому грозит до семи лет тюрьмы.
Участковый инспектор Сырымского района ЗКО арестован, передает Zakon.kz.
Весной у жителей поселка Жымпиты с пастбища пропал скот. Сельчане недосчитались 50 голов. Исчез и пастух. Через несколько дней он объявился и сразу отправился в полицию. Мужчина рассказал стражам порядка, что в угоне буренок принимал непосредственное участие капитан полиции. Последний его еще и избивал, – сообщает телеканал "Астана".
Ущерб оценен в 15 млн тенге. Но в ходе расследования часть скота сельчанам вернули.
Возбуждено уголовное дело.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК "Скотокрадство". Другие сотрудники полиции по делу не проходят. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – рассказала сотрудник ДП ЗКО Дарига Мажитова.
Участковому грозит до семи лет тюрьмы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!