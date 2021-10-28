Как Тихонов отреагировал на своею двухлетнюю дисквалификацию

Тренер был недоволен судейством.

Главный тренер "Астаны", бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал решение КДК федерации футбола Казахстана о своей двухлетней дисквалификации, сообщает Zakon.kz.

Я был недоволен судейством. Было несколько эпизодов, в которых соперники нарушали правила, но рефери раз за разом не реагировал на них. В общем, часть игроков психанула. Я прекрасно понимал: ситуация из ряда вон, однако ребята в тот момент были слишком разъяренными, - приводит слова Тихонова sport24.ru.

Тихонова наказали из-за того, что он увел команду в подтрибунное помещение во время матча с "Кайратом". Тренер был недоволен судейством. Впрочем, спустя какое-то время футболисты "Астаны" вернулись на поле и поединок был доигран. Завершился он поражением команды Тихонова (0:1).

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