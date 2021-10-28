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Роналд Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны"

Фото: Instagram/ronaldkoeman 28 октября 2021, 06:43

"Барселона" набрала 15 очков в 10 матчах, и занимает 9-е место в таблице чемпионата Испании.

Роналд Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны". Данное увольнение произошло после поражения "Барселоны" на выезде "Райо Валекано" – 0:1 – в чемпионате Испании, сообщает Zakon.kz.

Глава "сине-гранатовых" Жоан Лапорта уведомил 58-летнего голландского специалиста Кумана о его увольнении.

Перед поражением "Райо Валекано" в прошлом туре "Барса" дома уступила "Реалу" (1:2). Команда набрала 15 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов у "Барсы" три тройки: с тремя очками после трех туров занимает третье место в подгруппе.

Куандык Шынасилов

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