Бывший депутат и военные планировали госпереворот во Франции – СМИ

Реми Дайе создал "террористическое сообщество" с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные.

Во Франции Главное управление внутренней безопасности страны предотвратило попытку государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, смену власти планировал бывший депутат партии "Демократическое движение" Реми Дайе, заключенный под стражу в октябре по подозрению в организации нападений на центры вакцинации.

Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал "террористическое сообщество" с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные. По итогам анализа переписки между участниками заговора следователи выявили как минимум 36 "капитанов", каждый из которых отвечал за свой регион.

По версии следствия, сторонники Дайе с полицейскими щитами и взрывчаткой планировали захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и Министерства вооруженных сил, а также какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы транслировать оттуда свою пропаганду. План получил название "Операция Лазурь".

Призывы к восстанию Дайе начал в конце 2020 года в Малайзии, где он скрывался от французских правоохранителей по обвинению в похищении восьмилетней девочки.

В апреле 2021 года экс-депутат Дайе разослал некоторым французским парламентариям сообщение с лозунгами о том, что "республика больше не является доминирующей идеей", "пришел час расплаты". Лишь один депутат обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!