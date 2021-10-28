В ЗКО возле школы иномарка сбила 10-летнюю девочку

Девочка была доставлена в детскую многопрофильную больницу поселка.

Утром 27 октября водитель Mercedes сбил несовершеннолетнюю девочку в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Примерно в 08:30 33-летний водитель Mercedes в поселке Зачаганск рядом со школой совершил наезд на 10-летнюю девочку. Несовершеннолетняя была доставлена в детскую многопрофильную больницу поселка. После осмотра врачей она отпущена домой, – говорится в сообщении на сайте МВД РК.

Автомашина водворена на штрафстоянку. Как выяснилось, девочка направлялась в школу без сопровождения взрослых и во время перехода дороги на перекрестке в неустановленном месте попала под колеса выезжающей со второстепенной улицы автомашины.

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