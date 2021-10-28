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Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: Zakon.kz 28 октября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 148. К примеру, в Алматинской области число заразившихся увеличилось на 42 человека, в Павлодарской области – на 29. Меньше всего заболевших выявлено в Мангистауской области (+13), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 130,
  • в городе Алматы – 226,
  • в городе Шымкент – 46,
  • в Акмолинской области – 138,
  • в Актюбинской области – 53,
  • в Алматинской области – 130,
  • в Атырауской области – 27,
  • в ВКО – 111,
  • в Жамбылской области – 24,
  • в ЗКО – 50,
  • в Карагандинской области – 140,
  • в Костанайской области – 126,
  • в Кызылординской области – 40,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 252,
  • в СКО – 156,
  • в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 934 387 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 292,
  • в городе Алматы – 550,
  • в городе Шымкент – 54,
  • в Акмолинской области – 138,
  • в Актюбинской области – 101,
  • в Алматинской области – 129,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 173,
  • в Жамбылской области – 19,
  • в ЗКО – 84,
  • в Карагандинской области – 150,
  • в Костанайской области – 225,
  • в Кызылординской области – 11,
  • в Мангистауской области – 55,
  • в Павлодарской области – 144,
  • в СКО – 118,
  • в Туркестанской области – 34.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 878 983 человека.

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