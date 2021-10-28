Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 148. К примеру, в Алматинской области число заразившихся увеличилось на 42 человека, в Павлодарской области – на 29. Меньше всего заболевших выявлено в Мангистауской области (+13), сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 934 387 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 878 983 человека.
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