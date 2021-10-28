Александр Бублик покидает турнир в Санкт-Петербурге

В турнирной сетке питерских соревнований остался единственный казахстанец – Андрей Голубев.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл матч за выход в четвертьфинал одиночного разряда на престижном турнире Saint Petersburg Open, сообщает Zakon.kz.

24-летний теннисист из Нур-Султана не сумел переиграть немца Яна-Леннарда Штруффа – 4:6, 3:6. Теперь в турнирной сетке питерских соревнований остался единственный казахстанец – Андрей Голубев, который пробует свои силы в парном разряде.

У Андрея есть шанс пробиться в полуфинал турнира. В паре с Хьюго Нисом из Монако 29 октября они сыграют против Сантьяго Гонсалеса (Мексика)/Андреса Молтени (Аргентина).

Другой представитель Казахстана – Александр Недовесов, также играющий в парной категории, но уже на Челленджере во Франции, проведет свой четвертьфинал 28 октября. Ему будет помогать Денис Молчанов из Украины. Противостоят им португальцы Фредерико Феррейро Сильва и Жоао Соуза.

Куандык Шынасилов

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