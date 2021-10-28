Антиваксера Бакееву арестовали на 10 суток за фейк о вакцинации

На 10 суток арестовали антиваксера Айну Бакееву.

Антиваксера Айну Бакееву арестовали на 10 суток за фейк о тайной вакцинации школьницы в туалете, передает Zakon.kz.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Нур-Султана Айна Бакеева признана виновной за совершение мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП РК) и подвергнута административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток. Исполнение постановления возложено судом на ДП Шымкента. пресс-служба суда Нур-Султана

Постановление не вступило в законную силу.

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Ранее в Казнете активно распространяли фейковое сообщение о том, что в столичной школе №58 детям тайно делают прививки в туалете. В управлении образования Нур-Султана уточнили, что это ложная информация.

Кроме того, Айна Бекеева и еще несколько человек ворвались в столичную школы, и нарушая все санэпиднормы, пытались доказать факт проведения прививок в туалете. Видео об этом было распространено в социальных сетях.

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