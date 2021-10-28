В правила ведения финансовой и бухгалтерской отчетности внесли изменения

Поправки коснулись и назначения руководителей службы.

Министр финансов РК приказом от 22 октября 2021 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы по вопросам финансовой и бухгалтерской отчетности, сообщает Zakon.kz.

Доходы и расходы

В частности, в главе "Ведение бухгалтерского учета» говорится, что основные средства и нематериальные активы признаются в качестве актива, если:

существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с активом, поступят субъекту;

себестоимость актива надежно измеряется;

актив приобретается не для последующей продажи в ходе обычной деятельности.

При предоставлении услуг, выполнении работ доход признается путем указания на стадию завершенности операции на отчетную дату.

Стадия завершенности операции определяется тем способом, который обеспечивает надежную оценку выполненной работы, в частности:

отчеты о выполненной работе; предоставленные услуги, работы как процент от общего объема услуг, выполнения работ; пропорциональное соотношение понесенных затрат к общим ожидаемым затратам.

Когда результат операции, предполагающей оказание услуг, выполнение работ, надежно не оценивается, доход признается только в сумме признанных возмещаемых расходов. Когда по договору не ожидается получение денежных средств, понесенные по договору затраты признаются в качестве убытка в тот же день, – говорится в документе.

В статье по расходам указывается, что они признаются в отчете о прибылях и убытках, если происходит уменьшение будущих экономических выгод, связанных с уменьшением актива или увеличением обязательства, которое надежно измеряется.

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках в тот же день, если затраты не создают будущие экономические выгоды, – говорится в приказе.

Отмечается, что субъект ведет раздельный учет в случае, когда законодательством РК предусмотрено разделение в учете доходов, расходов, активов и обязательств по отдельным видам деятельности.

Также говорится, что получатели целевых поступлений из бюджета ведут раздельный учет доходов, расходов, активов и обязательств, полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

По договору доверительного управления балансодержатель имущества передает имущество доверительному управляющему, кроме случаев, когда балансодержателем является государственное учреждение.

По доверенному имуществу Управляющий ведет самостоятельный учет и составляет отдельную финансовую отчетность.

Назначение на должность главбуха

Изменения затронули и назначение руководителей бухгалтерской службы.

Так, указывается, что главный бухгалтер назначается, освобождается от должности и подчиняется непосредственно руководству субъекта.

На должность главного бухгалтера назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым согласно Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года. На должность главного бухгалтера организации публичного интереса назначается профессиональный бухгалтер, – говорится в приказе.

Назначение на должность оформляется в письменной форме.

Документация и исправление ошибок

При этом требования главного бухгалтера в части надлежащего оформления и своевременного представления в бухгалтерскую службу документов и сведений являются обязательными для всех подразделений субъекта.

В части документации говорится, что первичные документы составляются на казахском и/или русском языках и скрепляются печатью субъекта при ее наличии.

Исправления в кассовые и банковские первичные документы не вносятся. В остальные первичные документы исправления вносятся лишь по согласованию с участниками операций, что подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы с указанием даты внесения исправлений.

Исправление ошибок в первичном документе на электронном носителе осуществляется путем создания нового исправленного первичного документа, оформленного в соответствии с законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", с указанием номера и даты исправления, содержащего ссылку на ранее составленный первичный документ (номер и дату) c отметкой "исправлено", подписи участников операции, ранее подписавших данный документ.

Как отмечается, при оформлении исправленного первичного документа на электронном носителе ранее составленный первичный документ со статусом "аннулирован" подлежит хранению.

Доверенность

Для оформления права лица выступать от имени субъекта при получении активов вне склада покупателя применяется доверенность как на бумажном, так и на электронном носителе, форма которой утверждена приказом министра финансов РК от 20 декабря 2012 года "Об утверждении форм первичных учетных документов".

При этом доверенности выдают лицам, с которыми заключен письменный договор о полной материальной ответственности за хранение денег и активов.

Доверенность подписывается руководством субъекта и скрепляется печатью этой организации (при ее наличии) или электронной цифровой подписью.

Доверенность не требуется руководителю исполнительного органа, который действует без доверенности.

Журнал учета выданных доверенностей применяется для регистрации выданных доверенностей, отметки их получения и исполнения поручения и хранится у лица, ответственного за выдачу и регистрацию доверенностей или в электронной системе (в случае электронного документа). Все страницы нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью этой организации (при ее наличии), – говорится в документе.

Подотчетные суммы

Подотчетные суммы выдаются работникам субъекта, а также работникам направляющей стороны.

При этом учет подотчетных сумм ведется в разрезе каждого работника, работника направляющей стороны.

Учет наличных денежных средств, выданных в подотчет, регламентируется учетной политикой субъекта, при этом в зависимости от назначения устанавливаются сроки предоставления авансового отчета подотчетного лица, возврата наличных денежных средств.

Авансовый отчет подписывается руководством субъекта и сдается в бухгалтерскую службу. Бухгалтерская служба обеспечивает своевременность сдачи авансового отчета и оставшихся в подотчете наличных денежных средств.

Учет операций по договорам доверительного управления

Передача имущества в доверительное управление осуществляется по стоимости, по которой оно числится в бухгалтерском учете балансодержателя на дату передачи.

Подтверждением получения имущества в доверительное управление является акт приема-передачи имущества с пометкой "доверительное управление".

Как отмечается, отражение Управляющим операций доверительного управления имуществом осуществляется в соответствии с принципами формирования учетной политики, принятой учредителем (балансодержателем).

Оприходование имущества, принятого в доверительное управление, осуществляется в соответствии со сроками, установленными в договоре доверительного управления.

Управляющий начисляет по доверенному имуществу амортизационные отчисления способом и в пределах срока полезного использования, которые были приняты Балансодержателем, за исключением случаев, когда Балансодержателем доверенного имущества является государственное учреждение.

Балансодержатель при составлении финансовой отчетности включает в нее всю информацию, представленную Управляющим об активах, обязательствах, доходах, расходах и других показателях по деятельности доверительного управления имуществом путем суммирования аналогичных показателей.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.

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