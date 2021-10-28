Требования к электронным сигаретам ужесточат в Казахстане

Также будет установлена ответственность за импорт электронных сигарет.

В Казахстане разработан технический регламент, где ужесточаются специальные требования к электронным сигаретам, также будет установлена ответственность за их импорт. Об этом зашла речь на пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении поправок по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Султан Дюсембинов отметил, что, согласно законопроекту, Министерство финансов наделяется функцией устанавливать минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы.

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В принятом недавно новом Кодексе о здоровье электронные сигареты были впервые приравнены к обычным сигаретам, так как их влияние на здоровье также небезопасно и аналогично приводит к никотиновой зависимости. Возникает вопрос, какое взаимодействие у Министерства финансов с госорганами по осуществлению контроля над производством и оборотом табачных изделий касательно электронных сигарет, ответьте, – обратился депутат к представителю Минфина.

В ответ на это вице-министр финансов Даурен Кенбеил заверил сенатора, что над вопросом по установлению ответственности за импортом электронных сигарет сейчас как раз работают.

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Мы осуществляем контроль посредством документов для физического контроля. С апреля этого года проводится маркировка. Данные меры позволяют контролировать оборот электронных сигарет. Есть один проблемный вопрос – это установление ответственности. Мы сейчас хотим выйти с предложением о внесении ответственности за импорт электронных сигарет. Сейчас Министерством здравоохранения для ограничения оборота электронных сигарет определен технический регламент, где ужесточаются специальные требования к электронным сигаретам. В настоящее время эти регламенты на этапе согласования в госорганах, – сообщил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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