Казахстанцы стали брать больше кредитов

Так, объем выданных кредитов физическим лицам в сентябре вырос на 3,9%, до 9 593,5 млрд тенге.

По данным Нацбанка, объем кредитования банками экономики на конец сентября 2021 года составил 16 964 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,1% (в годовом выражении рост составил 18,3%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц увеличился на 2,1%, до 7 370,5 млрд тенге, физическим лицам – на 3,9%, до 9 593,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,2%, до 15 029,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,0%, физическим лицам – на 3,9%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 2,0%, до 1 934,4 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,2%, физическим лицам снизились на 11,0%. Удельный вес кредитов в тенге на конец сентября 2021 года составил 88,6% (в декабре 2020 года – 87,0%). Нацбанк

При этом объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 3,2%, до 14 623,9 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 2,2%, до 2 340,0 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь 2021 года выросло на 10,5%, до 3 197,1 млрд тенге (43,4% от общего объема кредитов корпоративного сектора).

В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 32,0%), торговля (21,3%), строительство (7,5%) и транспорт (5,4%).

Как отмечается, в сентябре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,8% (в сентябре 2020 года – 12,1%), физическим лицам – 17,5% (17,3%).

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